Mädchen-und Frauenfußball ist im Donnersbergkreis dünn gesät. Der einzige Verein im Donnersbergkreis, der von den E-Juniorinnen bis zu den Aktiven alle Teams besetzt hat, ist der TuS Münchweiler. Über 60 Spielerinnen gehen dort ab September auf Tore- und Punktejagd. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, trotz Corona, erstmals in der Vereinsgeschichte alle Mannschaften von den E- bis zu den B-Juniorinnen zu besetzen“, sagt TuS-Funktionär Uwe Scheidt. Ein toller Erfolg. Pünktlich zum Jubiläum im nächsten Jahr. 2011 wurde die Frauenfußballabteilung in Münchweiler gegründet.

Tür jederzeit offen

„Jedes Team hat zwischen zwei und drei Trainer. Da sind wir sehr gut besetzt.“ Für interessierte, fußballbegeisterte Spielerinnen steht die Tür beim TuS jederzeit offen. Im Bereich der D-Juniorinnen (Jahrgang 2008/2009) ist der Bedarf allerdings am „notwendigsten. Da würden uns zwei, drei Mädchen mehr sehr gut tun“, sagt Scheidt. Zuletzt bot der TuS mehrere Schnuppertrainings an (siehe Bild), in denen fünf Spielerinnen dazugewonnen werden konnten. Im September soll die neue Saison beginnen. Noch genug Zeit für Kurzentschlossene ... Mehr Informationen bei Kathrin Lieser (0171 3214077) oder Uwe Scheidt (0170 7324468).