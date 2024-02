Rund 200 bunt verkleidete Kinder, Eltern, Großeltern und viele weitere Narren säumten am Montagnachmittag die Rockenhausener Straßen – vom Rognacparkplatz durch die Kreuznacher Straße bis hin zum Marktplatz. Laute Fasnachtsmusik, Tröten und Trommeln sowie Süßigkeiten zum Verteilen durften beim Krachmacherumzug der Rockenhausener Kindergärten mit Unterstützung des „RoHau Karnevalvereins“ nicht fehlen.

Der Krachmacherumzug zog wieder jede Menge verkleideter Kinder, Eltern und Großeltern an. Foto: J. Hoffmann

Bei der anschließenden Feier im Zentrum der Stadt führten die Nachwuchs-Moderatorinnen Samantha und Emilia die Zuschauer durch das kurzweilige Programm. Aufführungen der Kindergarten- und VTR-Tanzgruppen animierten zum Mitmachen. „Ich finde es total klasse, wie viel hier in der Fasnachtswoche in Rockenhausen für Kinder angeboten wird. Das machen die Verantwortlichen super“, sagte eine als Krümelmonster verkleidete Mutter. Das sahen noch viele weitere Eltern so …