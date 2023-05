Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasenser Kunstschaffende drängen verstärkt in die Öffentlichkeit und suchen nun mit einer Ausstellung in der Lutherkirche neue Publikumsschichten. Die Initiative „Kunschd’raum“, die bereits in der Bahnhofstraße regelmäßig Ausstellungen bietet, präsentiert sich bis 18. November als vielschichtige Künstlertruppe mit ganz unterschiedlichen Ansätzen.

In dem winzigen Ladenlokal in der Bahnhofstraße kann sich immer nur ein Künstler vorstellen. In der Lutherkirche ist hingegen Platz für alle acht