Die Leute haben Lust, endlich wieder über Märkte zu schlendern. Bummeln, essen, sich unterhalten lassen. Alles Dinge, die während der Pandemie vielerorts ausfallen mussten. Entsprechend war auch der Markt in Gaugrehweiler am Wochenende gut besucht.

Die Rad- und Wanderwege hin zum Festplatz waren gut frequentiert, die parkenden Autos an der Straße reichten fast bis zum Nachbarort Oberhausen an der Appel. Die Händler konnten sich also über reichlich Kundschaft freuen. Die Frage war nur, ob die Besucher in Zeiten von steigenden Lebensmittelpreisen und explodierenden Energiekosten beim Marktbummel auch wirklich noch zum Spontankauf bereit waren. Die Bilanz der Händler fiel diesbezüglich unterschiedlich aus.

Blumen und Deko gut nachgefragt

Meike Reubold, die ihr „Blumenlädchen“ geöffnet und im Hof zudem Speisen und Getränke anbot, war sehr zufrieden. „Es war für meine Helfer, die sich um das Essen und die Erfrischungen gekümmert haben, nicht ganz so stressig wie in den vergangenen Jahren, aber es war durchgängig viel los“, freute sich Reubold. „Wir sind vor allem einfach froh, dass alles so stattfinden konnte.“ Wirklich zurückhaltender bei der Kaufentscheidung erlebte sie die Leute nicht. Im Gegenteil: Reubold düste fast durchgängig durch ihren Hof, begrüßte Kunden, verkaufte Blumen und hatte sichtlich Spaß daran, dass der Markt wieder stattfinden konnte. Dem konnte auch Monika Kauter aus Weisenheim am Berg zustimmen, die mit ihren Geschenk- und Dekoartikeln nach Gaugrehweiler gekommen war. „Man merkt es höchstens bei den größeren, teureren Produkten, dass die Leute tatsächlich zögerlicher sind. Aber dafür verkaufen wir eben mehr kleinere Artikel“, sagte Kauter. Im Vergleich zu früheren Jahren seien aber auf jeden Fall nicht weniger Leute gekommen. „Und das bei dem heißen Wetter, wo manch einer dann vielleicht doch lieber auf einen Ausflug verzichtet“, ergänzte sie.

Auch ein Schuhputzer dabei

Die Besucher hatte also richtig Lust auf den Markt, der neben den zahlreichen Ständen auch kleinere Auftritte, Musik und kleine, markt-typische Hingucker zu bieten hatte. Etwa, den Schuhputzer oder auch Alex Sciascia, der seine Salami sehr lautstark anpries. „Das ist meine Art, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und es kommt ja auch gut an“, sagte der Inhaber von „Alex Feinkost“. Es funktionierte tatsächlich gut. Viele Leute blieben stehen, probierten – und kauften schließlich auch. Sciascia war zwar nicht zu 100 Prozent zufrieden mit den Verkaufszahlen, konnte sich aber nicht wirklich beschweren.

Getränkestände begehrt

Anders ging es beispielsweise der Familienimkerei Marzell aus Volxheim. Am Nachmittag fiel deren Bilanz noch sehr dürftig aus. „Es sind viele Leute hier, einige bleiben auch stehen und schauen sich die Produkte an, aber kaum jemand kauft etwas“, sagte Willi Marzell. „Womöglich liegt es aber auch daran, dass die Honiggläser ein gewisses Gewicht haben und die Leute das dann vielleicht eher auf dem Heimweg mitnehmen“, äußerte er noch eine gewisse Hoffnung. Womöglich lag es auch an den heißen Temperaturen, dass kaum jemand sich ein Honigglas in die Tasche packen wollte. Vielmehr suchten die Besucher des Marktes vermehrt nach Schatten und Abkühlung. Viele Menschen sammelten sich an den Hauswänden in schmalen Schattenstreifen, andere bildeten lange Schlangen an den Getränkeständen. Hier hätte das Angebot also durchaus ein wenig größer sein können.