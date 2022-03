Sie ist dafür verantwortlich, dass die Leser in Quirnheim ihre Zeitung morgens rechtzeitig beim Frühstück lesen können: Luise Schäfer. Die 74-Jährige gehört zu den ältesten Austrägerinnen bei der RHEINPFALZ. Eine Begegnung.

Luise Schäfer steht morgens um eine Uhrzeit auf, die die meisten von uns wohl nur vom Hörensagen kennen. „Üblicherweise geht es um halb vier aus den Federn, es war aber auch schon mal 2.30 oder 3 Uhr“, sagt die Lautersheimerin und schmunzelt, als sie das ungläubige Staunen in den Augen ihres Gegenübers bemerkt. Ob sie da einen Geheimtipp hat, wie man um die Zeit halbwegs munter aus dem Bett hüpfen kann?

„Ich bin eigentlich schon immer eine Frühaufsteherin gewesen. Allerdings stelle ich mir den Wecker immer etwas früher ein. Fünf Minuten, bevor ich eigentlich aufstehen muss, klingelt er. Das hilft dann schon“, sagt sie und lacht. Auf Kaffee und dergleichen verzichtet Schäfer, das ist ihr zu diesem Zeitpunkt dann auch zu früh. „Am schönsten ist es natürlich, wenn die Sonne scheint und draußen die Vögel zwitschern. Ein bisschen mehr Motivation braucht man, wenn man schon den Regen an die Fensterscheibe prasseln hört und der Wind durch die Jalousien pfeift“, sagt sie.

Zwischen 90 und 100 Zeitungen am Tag

Aber ob nun bei gutem oder bei schlechtem Wetter: Luise Schäfer ist mit viel Freude bei der Sache. Seit 2002 ist die 74-Jährige nun schon RHEINPFALZ-Austrägerin. „Ich habe damals in Steinborn mit dem Austragen begonnen. Das war schon gewöhnungsbedürftig, man kommt ja in weiten Teilen nur zu Fuß zu den Leuten. Auto ist da einfach nicht“, erzählt sie. Nachdem sie zwischenzeitlich für die Regio-Post gearbeitet hatte, trägt sie nun seit einigen Jahren wieder die RHEINPFALZ aus. Mittlerweile in Quirnheim. „Da habe ich das Auto dabei, das wäre dort sonst auch zu schwierig“, sagt sie.

Zwischen 90 und 100 Zeitungen verteilt sie jeden Morgen, meist benötigt sie dafür rund anderthalb Stunden. „Wichtig ist, dass man zuverlässig und pünktlich ist. Viele Leute wissen ungefähr, wann ich komme, ich habe ja meine feste Route. Der eine oder andere wartet dann schon auf die Zeitung“, berichtet Schäfer. Allerdings bekomme man zu so früher Stunde generell nur wenige Menschen zu Gesicht. „Vielleicht mal zu Fasnachtszeiten oder so. Vor der Pandemie konnte es da sein, dass der eine oder andere da gerade nach Hause gekommen ist, während ich schon am Arbeiten war“, sagt sie und lacht.

„Man bleibt fit und aktiv, man bleibt gesund“

Mit ihren 74 Jahren gehört Luise Schäfer zu den älteren Austrägern, die meisten ihrer Kollegen fangen im frühen Rentenalter damit an, Zeitungen auszutragen. Schäfer: „Es ist ein guter Job, man bleibt fit und aktiv, man bleibt gesund. Das Austragen ersetzt mein Jogging-Programm, sage ich immer.“ Sie will gern weitermachen.

Nach getaner Arbeit gönnt sie sich dann übrigens doch einen Kaffee. „Den hat mein Mann Meinhard, wegen dem ich ja Mitte der 70er Jahre aus dem Ruhrpott nach Lautersheim gekommen bin, dann im besten Falle schon für mich gekocht, wenn ich nach Hause komme. Und ein paar Eier noch dazu“, erzählt sie. An einem perfekten Tag habe sie die Brötchen dabei. Sie dusche, dann werde gefrühstückt, die eigene Lektüre der Zeitung, die sie zuvor noch an so viele Haushalte verteilt hat, gehöre für sie ganz klar auch dazu. Ein festes Morgenritual. „Danach lege ich mich auch gern nochmal hin“, gesteht Schäfer.

RHEINPFALZ sucht weitere Austräger

Wer sich auch für einen Job als Zeitungsträger interessiert: Die RHEINPFALZ sucht derzeit, vor allem für Montag bis Samstag, in den Gebieten Bockenheim und Weisenheim am Berg. Außerdem werden Springer für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen gesucht. Für die RHEINPFALZ am SONNTAG braucht es Austräger in Quirnheim, Tiefenthal, Weisenheim am Berg, Weisenheim am Sand, Obrigheim, Kindenheim, Asselheim und Grünstadt.

Notwendig sind dafür Lust am frühen Aufstehen, Zuverlässigkeit, Deutsch in Wort und Schrift, ein Auto oder Mofa wäre von Vorteil. Kontakt über die Presse Vertriebs-GmbH Grünstadt, Telefon 06359 9371-0, per Mail unter info-gruenstadt@pvg-pfalz.de oder persönlich in der Hauptstraße 33-35 in Grünstadt (Mo - Fr von 9 bis 13 Uhr).