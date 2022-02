Einen Luftfilter will die zur Sozialstation gehörende Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz anschaffen. Die evangelischen Krankenpflegevereine Rockenhausen und Winnweiler unterstützen dieses Ansinnen mit einer Spende von 1000 Euro. Das ausgesuchte Luftfiltergerät verfügt über drei verschiedene Filter, die in der Lage sind, mehr als 300 Luftschadstoffe – auch Viren – zu filtern und Gerüche zu reduzieren. „Die Spende hilft uns, die Luftqualität und somit die Sicherheit in der Tagesbetreuung weiter zu erhöhen“, freut sich Norbert Pasternack, Geschäftsführer der Sozialstation in Rockenhausen.