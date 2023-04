Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Pestalozzischule in Eisenberg sollen in jedem Klassensaal und weiteren Räumen Luftreinigungsfilteranlagen installiert werden. Darüber informieren der Rektor und die Elternvertretung. Hintergrund: Das Lüftungskonzept des Landes lasse sich in der Grundschule nicht ideal umsetzen.

„Stoß- oder Querlüften führt in unserem 110 Jahre alten Schulhaus zu Temperaturen, die ein unterrichtsförderndes Lernen erschweren“, sagt Rektor Markus Fichter. Die Schüler