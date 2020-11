Nicht immer führen markante Punkte in den Orten selbst zur Lösung. Mitunter liefert die „zufällig“ abgelichtete Umgebung den Teilnehmern unseres Foto-Rätsels entscheidende Hinweise. So auch bei unserer vergangenen Folge: Von den stolzen 51 Einsendern haben uns etliche „reinen Wein“ eingeschenkt.

Denn Wein ist das Stichwort. Genauer gesagt die Pflanzen, aus deren Beeren das beliebte Getränk gewonnen wird: „Östlicher Donnersbergkreis und Reben? Das kann nur auf das Zellertal hinweisen“, schreibt beispielsweise Werner Siebold aus Mauchenheim zu der Gemeinde, die RHEINPFALZ-Fotograf Thomas Stepan mit der Drohne von oben abgelichtet hat.

Auch Eugen Gläser betont, dass „ein Ort in den Weinbergen“ – zumal nicht allzu groß und nur mit wenigen Bäumen drumherum – „nicht so viele Möglichkeiten zulässt“. Und Thomas Göhring aus Albisheim merkt an, dass die das Dorf umgebenden Wingerte „bis direkt an die Gebäude heranreichen“, es zeige sich deutlich, dass das Dorf „dem Weinbau verbunden ist“. Nun ist Zellertal aber noch keine hinreichende Lösung. Denn als – über die Pfalz-Grenzen hinaus ins Rheinhessische reichende – Region sowieso, aber auch als Gemeinde bestehen nach wie vor mehrere Optionen. Schließlich wird Letztere seit 1976 von drei zuvor selbstständigen Ortsteilen gebildet.

Am Fuß der Zeller Berge

Das östlichste – auch des Donnersbergkreises insgesamt – haben wir für unseren Wettbewerb ausgewählt, wie auch ein prominenter Lokalmatador richtig erkannt hat: der aus dem Zellertal stammende Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog. „Richtung Norden fotografiert sieht man deutlich die Wingerte am Fuße des Zeller Berges“, teilt der SPD-Politiker mit.

Schön beschrieben hat es auch Werner Siebold, der das „Geheimnis“ lüftet: „Im unteren Teil, wo am Hang die Weinreben der Pfalz und Rheinhessens auf ,Blattfühlung’ gedeihen, liegt im Talgrund der Pfrimm klein und fein das beschauliche Niefernheim.“

Doch insgesamt hingen die Trauben dieses Mal nur in einer Hinsicht hoch: Denn zu sehen waren die Weinberge vor allem am oberen Bildrand. Darüber hinaus – da sind sich unsere Ratefüchse weitgehend einig – war es „im Vergleich zu den vorherigen Orten einfach“, wie Alexander Groth aus Kirchheimbolanden schreibt. Er fahre regelmäßig mit dem Mountainbike durch das 200-Seelen-Dorf Richtung Worms oder Grünstadt. Apropos: „Radfahrer ohne E-Bike können ein Lied davon singen“, dass sich der Ort am linken Pfrimm-Ufer „den recht steilen Hang des Zellertals hochzieht“, so Horst Böhmer aus Höringen.

Wo Wein ist, sind auch Winzer – deren Betriebe haben ebenfalls einigen Lesern auf die Sprünge geholfen. „Die großen Weingüter in Niefernheim prägen das Ortsbild“, teilt beispielsweise Volker Langguth-Wasem aus Sankt Alban mit. „In der Mitte bei den vielen Bäumen“ hat Ralf Schröder aus Ilbesheim das Weingut Puder entdeckt, Karl Bayer aus Einselthum sieht „am rechten Bildrand eine weiße Halle des Weinguts Schwan“. Heidi Zies, die „als Niefernheimerin natürlich sofort Niefernheim erkannt“ hat, komplettiert das Trio mit dem weiter links gelegenen Weingut Bremer. Schön findet Gustav Herzog, dass die Aufnahme „das viele Grün der Bäume in den Winzerhöfen erfasst“.

Doch auch jenseits des Rebensaftes hat die Gemeinde einige charakteristischen Merkmale zu bieten. „Unser Dorfplätzchen, sogar noch mit zwei weißen Festzelten“ und „unser kleines Glockentürmchen, das demnächst restauriert werden und ein Glockenspiel bekommen soll“, hat Heidi Zies erspäht. Die „heimelige Kirche“ erwähnt Thomas Göhring, der „markante Straßenverlauf“ (Alexander Groth) und „die Ortseinfahrt aus Richtung Harxheim/Zell“ (Ralf Schröder) waren weitere Hilfen.

Bushaltestelle als Hilfe

Mehreren Einsendern sind das „unverkennbare Anwesen Borries“ (Walter Scherne) und „die recht neuen Häuser in der Herrwiese“ (Karl Bayer) ins Auge gefallen. Inge Spies aus Kriegsfeld berichtet schließlich von einem weiteren „Wahrzeichen“ Niefernheims: Ihr Mann habe „die Bushaltestelle erkannt. Und da er jahrelang in der Branche tätig war, muss er es ja wohl auch wissen“.

Nicht zuletzt hat das Dörfchen im „zauberhaften Zellertal“ (Heidi Zies) einiges an Lob erfahren. Etwa von Fred Weber aus Gonbach, der schreibt: „Klein, fein, und es lässt sich dort gut feiern.“ Thomas Göhring bedauert, dass viele Autofahrer zwar den Ort sehen und hindeuten – „aber irgendwie führt für die meisten der Weg immer vorbei“. Das werde der Gemeinde aber schon alleine „angesichts der Qualität der Winzer“ nicht gerecht. Und betrachte man die vielen Aktivitäten der Bewohner, „lohnt es sich definitiv, mal nicht vorbei, sondern genau mittenrein zu fahren“. Zumal von den sagenumwobenen „Niefernheimer Löchern“, in denen nach einer Legende eine mit einem Schatz beladene Kutsche gesunken sein soll, keine Gefahr ausgehe, so Göhring: „Sie liegen ja ein Stückchen weg.“