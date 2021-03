Die Ursache für die Verpuffung, zu der es am 15. Februar auf dem Werksgelände von Dyckerhoff in Göllheim kam, steht abschließend fest. Unternehmenssprecherin Christina Henrich zufolge war das im Lösemitteltank noch verbliebene Luft-Gas-Gemisch bei den Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma nicht vollständig beseitigt worden. Aus diesem Grund habe es sich entzündet.

Entgegen einer Meldung in der Ausgabe der Donnersberger Rundschau vom 20. März sind keine weiteren Untersuchungen mehr nötig. Für Bevölkerung und Umwelt habe keine Gefahr bestanden. Am 15. Februar hatte gegen 15. 30 Uhr ein lauter Knall auf dem Firmengelände von Dyckerhoff die Menschen in der Umgebung des Werkes aufgeschreckt. Es war, wie sich später herausstellte, bei der Reinigung eines Lösemitteltanks durch eine Fremdfirma zu einer Verpuffung gekommen.

Ein Arbeiter war dabei nach Angaben der Unternehmenssprecherin leicht verletzt worden. Bei Dyckerhoff werden nach Auskunft des Unternehmens Lösemittel als alternative Brennstoffe beim Klinkerbrennprozess eingesetzt. Damit werden fossile Energieträger wie Kohle und Erdöl geschont.