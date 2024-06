Am Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, spielt Lucy von Kuhl ihr Programm „Auf den zweiten Blick“ im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof.

Verliebt auf den zweiten Blick. Begeistert auf den zweiten Blick. Mitfühlend auf den zweiten Blick. Enttäuscht auf den zweiten Blick. Viele Menschen, Momente und Emotionen nehmen wir beim ersten Mal nicht richtig wahr. Lucy van Kuhl besingt und kommentiert in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Und sie stellt sich die Frage „Wann hab ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?“, denn es lohnt sich auch ein zweiter, dritter, sechster Blick auf unsere Lebensroutine. Der erste Blick ist der intuitive, der zweite Blick kann der besondere sein.

Lucy van Kuhl erreicht ihr Publikum durch ihre natürlich-authentische Art. Man findet sich in ihren Liedern wieder, in den kleinen Tücken des Alltags, die sie ironisch besingt, aber auch in ihren ehrlichen ruhigen Chansons.

Van Kuhl wurde unter anderem 2019 mit dem Scharfrichterbeil“, 2021 mit de roten „Stuttgarter Besen“ und 2022 mit dem „Schwäbischen Kabarettpreis“ ausgezeichnet. Weitere Infos im Netz unter lucy-van-kuhl.de.

Karten zu 18, ermäßigt 13 Euro gibt es an der Abendkasse, ein Vorverkauf findet nicht statt. Reservierungen per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de.