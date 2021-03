Die Luca-App soll eine einfache Rückverfolgung von Kontakten bei einer Corona-Infektion möglich machen. Deswegen soll sie auch in den Donnersbergkreis kommen. Das Land Rheinland-Pfalz hatte vergangene Woche beschlossen, sich um die gemeinsame Beschaffung der App zu kümmern. Von der Kreisverwaltung wurde am Montag in einer Besprechung von Landrat Rainer Guth und den zuständigen Fachabteilungen offiziell beschlossen, dass sich der Donnersbergkreis dem anschließt, wenn der Rahmenvertrag des Landes kommt.