Immer wieder machen „Lost-Places“-Romantiker auf sich aufmerksam. Sie steigen in pittoresk erscheinende leerstehende Gebäude, eben die sogenannten „Lost Places“, ein. Manchmal kommt es dabei zu Vandalismus, meistens fotografieren sie aber nur und stellen die Bilder dann anschließend auf entsprechende Websites. Eine solche Lost-Places-Jägerin machte am Sonntagnachmittag offenbar auch Katzenbach unsicher. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, hatte ein Zeuge eine „dunkel gekleidete Person“ gemeldet, die soeben in ein leerstehendes Gehöft im Rosengarten eingestiegen sei. Diese habe einen Kapuzenpullover mit der Kapuze auf dem Kopf getragen. Das Objekt wurde durch Polizeikräfte umstellt. Im Gebäude wurde eine 55-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis festgestellt. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden keine weiteren Personen aufgefunden. Die Frau gab an, öfter Bildaufnahmen von sogenannten „Lost Places“ zu fertigen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.