Die eine spielt in gleich zwei Teams – bei den Jungs und in einer Mädchenmannschaft. Die andere geht als Kapitänin voran. Beide gehören der U13- und U14-Juniorinnen-Auswahl des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) an: Lorena Bredel aus Morschheim und Charlotte Hübel aus Alzey. Gemeinsam trainieren sie am Stützpunkt in Göllheim.

Beim Gemeinschaftslehrgang in der Sportschule Schöneck im April testete der SWFV zweimal gegen den benachbarten Fußballverband Baden. Einem 8:1-Triumph, bei dem auch