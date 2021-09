Nach der coronabedingten Zwangspause startet die Theatergruppe des Lokalen Bündnisses für Familie Rockenhausen in eine neue Runde. Das Angebot unter der Leitung von Kathrin Spieß und Katharina Haas richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Die Gruppe trifft sich mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr im Roten Saal der Donnersberghalle. Zu Beginn geht es in den Treffen (die zunächst gegen 17.30 Uhr enden) um das gegenseitige Kennenlernen, das Spielen mit Mimik, Stimme und Gestik. Gemeinsam mit den Schauspielerinnen und Schauspielern wird im Folgenden das Stück ausgesucht, danach einstudiert und im Frühjahr 2022 aufgeführt. Die aktuellen Corona-Verordnungen werden dabei berücksichtigt. Auch neue Mitglieder sind willkommen. Das erste Treffen findet am Mittwoch, 15. September, statt. Um das Mitbringen eines Mund-Nasen-Schutzes wird gebeten. Weitere Infos gibt es bei Kathrin Spieß, E-Mail kathrin.spiess@web.de.