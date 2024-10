Not macht erfinderisch, sagt ein altes Sprichwort. Und manchmal macht Not sogar Whisky aus Brot. Genauer gesagt: Bakerman’s Single Brot Whisky. So heißt der ganze Stolz von Bäckermeister Michael Hörhammer aus Lohnsfeld. Einen großen Anteil an dem Überraschungserfolg hat eine mehrmonatige Straßensperrung.

Mehr zum Thema lesen Sie hier