Der Versuch unbekannter Täter, sich auf illegale Weise kostenlosen Sprit zu besorgen, ist in Bischheim schiefgegangen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte irgendwann zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Montagfrüh um 4.15 Uhr versucht, den Diesel im Tank eines Lastwagens abzuzapfen.

Das Fahrzeug war übers Wochenende in der Wolfsgasse abgestellt. Am Montag wurde entdeckt, dass jemand den Tankdeckel aufgebrochen und versucht hatte, den Diesel-Treibstoff abzuzapfen. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden melden. Die Inspektion ist erreichbar unter der Telefonnummer 06352 9112700. Hinweise auch per E-Mail an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.