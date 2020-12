Die Autobahn 63 war am Freitagvormittag ab etwa 11 Uhr zwischen Göllheim und Winnweiler für rund 45 Minuten gesperrt. Wie die Autobahnpolizei in Kaiserslautern mitteilt, musste ein Lkw geborgen werden, der in den Graben gerutscht war. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben.