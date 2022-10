Am Freitag errichtete die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Zusammenarbeit mit dem Schwerverkehrstrupp „Gewerblicher Güter- und Personenverkehr“ der Verkehrsdirektion Mainz über den Vormittag hinweg eine Kontrollstelle zur Überwachung des Schwerverkehrs auf einem an die L401 angrenzenden Großraumparkplatz. Insgesamt 14 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Bei einem Lkw-Fahrer wurde die Einnahme von Betäubungsmitteln nachgewiesen, zudem war er Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ebenfalls wurden die Fahrtenschreiber und Fahrerkarten ausgelesen. Dabei konnten bei sieben Fahrern Verstöße gegen die Sozialvorschriften sowie Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Weitere niedrigschwellige Ordnungswidrigkeiten wurden ebenfalls geahndet.