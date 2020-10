Von Helmut Dell

[Aktualisiert um 18.50 Uhr] Auf die Mittelleitplanken gekippt ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Sattelzug, der auf der A 63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs und mit Wein beladen war. Aus welcher Ursache der Laster von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geraten war, konnte die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Mittwochabend noch nicht mitteilen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, denn die Autobahn musste zwischen Kirchheimbolanden und Göllheim in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern noch an. Im Einsatz waren neben Kräften der Autobahnpolizei die Feuerwehren Kirchheimbolanden und Göllheim sowie der Rettungsdienst. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte allerdings wieder abdrehen.