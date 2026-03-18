Das Landeskriminalamt setzt erneut Durchsuchungsbefehle in Kriegsfeld durch. Gesucht wurde nach einer vollautomatischen Schusswaffe.

Am Dienstagmorgen wurde es eng in der Kriegsfelder Ortsdurchfahrt. Nicht zum ersten Mal war das Landeskriminalamt (LKA) mit einigen Fahrzeugen und Personal in der Gemeinde im Donnersbergkreis angerückt, um eine Hausdurchsuchung bei einem vermeintlichen Reichsbürger durchzuführen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte, waren verschiedene Einsatzkräfte des LKA im Einsatz und setzten dabei gleich zwei Durchsuchungsanordnungen durch. „Dem Beschuldigten liegt zur Last, unerlaubt eine Schusswaffe, beziehungsweise eine vollautomatische Schusswaffe besessen zu haben“, äußerte sich Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado. Gefunden wurde allerdings lediglich ein Luftdruckgewehr. Es soll nun geprüft werden, ob es sich bei der Druckluftwaffe um einen erlaubnisfreien Gegenstand handelt, heißt es weiter.

Der Oberstaatsanwalt betonte jedoch, dass aktuell keine Gefahrenlage vorliegt. Weitere Angaben könne er jedoch nicht machen. Außerdem gelte für den Beschuldigten bis zu einer möglichen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Schon in der Vergangenheit kam es zu Einsätzen an der gleichen Adresse, zuletzt im Januar diesen Jahres. Im vergangenen Sommer wurden im Gebäude bei einem SEK-Einsatz Waffen und möglicher Sprengstoff sichergestellt. Der Mann, gegen den ermittelt wird, soll der Reichsbürgerszene zugeordnet werden. Seine Ideologie verbreitete er in der Vergangenheit auch wiederholt über die sozialen Medien. Außerdem stand er 2025 auch wegen Volksverhetzung vor Gericht.