Das Tableau der Profis hat sich vielversprechend gefüllt. Auch beim Schülerwettbewerb zeichnet sich ein Rekord ab bei der Beteiligung von Schulen: Die 8. Donnersberger Literaturtage, die vom 1. Mai bis 30. Juni in dann hoffentlich lockdownfreie Wochen fallen, haben deutliche Konturen angenommen und warten auf auch mit Prominenz.

Ursprünglich auf den Donnersbergkreis beschränkt, haben die Macher der Literaturtage den Schüler-Schreibwettbewerb um den Susanne-Faschon-Preis, von Anfang an das eigentliche Herzstück dieses Schreib- und Lesefestivals, regional immer weiter ausgreifen lassen – 2017 auf die ganze Pfalz, 2019 auch auf Rheinhessen. Diesmal wurden nun kühn Schulen in ganz Rheinland-Pfalz aufgefordert, sich mit Erzählungen oder Gedichten zu beteiligen – insgesamt 480 hat Thomas Mayr, der für den Donnersberger Literaturverein als Veranstalter das Lesefestival organisiert, zur Teilnahme eingeladen.

Rekordbeteiligung bei Schulen

Und der Ruf verhallte nicht ungehört. Aus dem Donnersbergkreis sind alle sechs Schulen dabei, die zum Abitur führen. Zehn weitere – eine elfte steht noch im Raum – verteilen sich von Speyer bis Neuwied, von Kastellaun bis Edenkoben. Am stärksten vertreten ist Kaiserslautern mit vier Gymnasien. „Zwischen den Stühlen“ lautet das vorgegebene Thema, das nach all seinen schillernden Implikationen hin ausgelegt werden kann.

Abgabeschluss ist der 19. Februar – früher als sonst. Das hat einen Grund. „Es ist unser besonderer Ehrgeiz, die Anthologie mit den Preisträgertexten diesmal schon zur Abschlussveranstaltung des Schülerwettbewerbs vorliegen zu haben“, bringt Mayr diesen Grund zur Sprache. Von je zwei Wettbewerbs-Jahrgängen fasst der Literaturverein die besten Texte zu solchen Anthologien zusammen, die ersten drei sind unter den Titeln „Zimmerlautstärke“ (2009), „Aufbruch“ (2013) und „Schicksal und Geschick“ (2017) im Geest-Verlag erschienen. Die Preisträgertexte von 2019 habe er bereits für die Veröffentlichung vorbereitet. Ist die Jurierung der aktuellen Wettbewerbsbeiträge früh genug fertig, können die Schüler das Buch gleich mitnehmen bei der Abschlussveranstaltung, bei der am 7. Mai die besten 13 Texte im Festhaus Winnweiler von ihren Autoren öffentlich gelesen werden. Ausgerichtet werden die Literaturtage und damit der Schülerwettbewerb im zweijährigen Turnus.

Lese-Tafel reich gedeckt

Der Wettbewerb ist aber nur eine Seite der Literaturtage, die von Anfang an so konzipiert waren, Nachwuchsförderung und Lesungen prominenter Schriftsteller publikumswirksam miteinander zu verbinden. Dazu ist die Tafel wieder reich gedeckt, wobei die Bekanntgabe eines Namens schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hat: Sebastian Fitzek, der „Thrillator“ und Spezialist für Hochspannung, wird am 11. Juni kommen und gemeinsam mit seinem Co-Autor Vincent Kliesch „Auris 3“ vorstellen, den dritten Teil einer aktuellen Thrillerreihe. Morgens um 11 Uhr treten die beiden damit vor Schülern auf, abends um 19 Uhr ist dann das allgemeine Lesepublikum dran. Schauplatz ist jeweils die Aula des Nordpfalzgymnasiums, denn die Kirchheimbolander Stadthalle, eigentlich dafür geplant, „wurde inzwischen – wie bekannt – zum Impfzentrum umfunktioniert“, wie Mayr anmerkt mit Dank an die Adresse von NPG-Chef Thilo Franke, hier eingesprungen zu sein.

Zweite „Headlinerin“ ist Nora Gomringer. Die frühere Queen of Poetry-Slam, Trägerin des begehrten Ingeborg-Bachmann-Preises und gerade noch frisch dekoriert mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz, lädt für 21. Mai im Blauen Haus ein zu einer Begegnung mit ihrer erfrischenden Lyrik. Apropos: Einen Poetry-Slam wird es auch wieder geben, erneut in bewährten Händen beim mehrfachen Landesmeister dieser Disziplin des spontanen „Wort-Sports“, Markus Becherer (19. Juni, Blaues Haus).

An gleicher Stelle kann man am 25. Juni mit Jaroslav Rudiš einem der bekanntesten Autoren Tschechiens begegnen. Er hat das Comic-Buch „Nachtgestalten“ im Gepäck, das er mit dem Zeichner Nicolas Mahler geschaffen hat. Eine Woche zuvor, am 18. Juni, wird sich an gleicher Stätte der Kaiserslauterer Autor Christian Baron vorstellen, „der durch seine ’proletarische’ Gesellschaftskritik inzwischen sehr bekannt geworden“ sei, wie Mayr anmerkt.

Kunst und Kinder-Workshop

Die Mundart-Sparte, immer ein fester Bestandteil der Literaturtage, wird diesmal von Renate Demuth aus Kaiserslautern vertreten (4. Juni, Haus Frank in Marnheim). Und aus ihrer „Weingut-Trilogie“, die in der Südpfalz und im Elsass angesiedelt ist, liest Marie Lacrosse am 10. Juni in der Stadtbücherei Eisenberg. Die Abschlusslesung der Literaturtage liegt in den Händen von Verena Keßler, die am 26. Juni mit ihrem Debütroman „Die Gespenster von Demmin“ ins Kirchheimbolander Bonhoeffer-Haus kommen wird.

Auch aus dem Donnersbergkreis selbst bringen kreative Kräfte ihre Talente ein. Die Kinderbuchillustratorin Zora Davidovic aus Schiersfeld wird in der Nordpfalzschule Alsenz Kinder in einem Workshop anleiten, ein eigenes Buch zu schreiben und zu bebildern (5. Juni). Aus seinen Kurzgeschichten liest wiederum am 20. Mai der Rockenhausener Hans Vanselow im Bonhoeffer-Haus. Eine künstlerische Abrundung erhält das Programm durch eine Kunstausstellung mit Arbeiten der auf dem Elbisheimerhof lebenden Künstlerin Ariane Terboven zum Thema des Schülerwettbewerbs (Vernissage am 14. Mai, Haus Frank in Marnheim). Und mit seinen Autorenkolleginnen Katrin Kirchner und Katrin Sommer aus der Südpfalz bringt sich schließlich Thomas Mayr auch selbst ins Programm ein mit Texten unter der Überschrift „Brot und Rosen“. Das wird am 6. Mai im Bonhoeffer-Haus auch die Auftaktveranstaltung der Literaturtage sein.

