Landtagsabgeordnete Lisett Stuppy (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Donnerstag in der Vorstadt 12 in Kirchheimbolanden ihr Wahlkreisbüro eröffnet. Hier hat sie nach eigenen Angaben eine ehemalige Ladenfläche gemietet. „Die zentrale Lage in der Kreisstadt stellt einen idealen Verknüpfungspunkt der Kommunal- mit der Landespolitik dar“, teilt Stuppy mit. Der Raum biete eine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger ihres Wahlkreises, er werde genutzt für offene Sprechstunden, zur Büroarbeit und für Sitzungen.