Mit ihrer Festnahme im Flughafen Neu-Delhi und Angst vor einer Inhaftierung begann im Februar 2017 für Lisa-Carlotta Küsters aus Oberndorf das Abenteuer Australien. Komplimente für ihre Arbeit „am Bau“, Sonnenuntergänge aus dem Bilderbuch, Fallschirmsprünge, oder ein Auto, das in Flammen aufgeht: In ihren gut zwei Jahren „Work und Travel“ kam so einiges zusammen.

Eigentlich wollte Lisa-Carlotta Küsters nach ihrer allgemeinen Hochschulreife nach Amerika. Doch als Donald Trump im Januar 2017 die Präsidentschaft der Vereinigten