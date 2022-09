Unkontrollierbare Fettpolster – auch Lipödem genannt – sind das Thema beim Gesundheitsforum des Westpfalz-Klinikums in Kirchheimbolanden am Donnerstag, 29. September. Philipp Bömicke, Leitender Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, informiert ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung über neue Behandlungsmöglichkeiten. Die Behandlung von Lipödemen gehört zu den Schwerpunkten der Klinik.

Lipödem sei eine Fettverteilungsstörung, die typischerweise im Oberschenkel-, im Gesäß- und Hüftbereich sowie an den Kniegelenken und Unterschenkeln auftrete, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums. „Etwa zwei Millionen Frauen in Deutschland leiden an einer krankhaften Fettvermehrung. Obwohl die Erkrankung schmerzhaft ist und typische Symptome verursacht, wird sie oft erst spät erkannt“, so das Klinikum. Ein Lipödem könne nicht medikamentös behandelt werden; es gebe jedoch viele Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten, die an diesem Abend vorgestellt werden.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.