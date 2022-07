Beim alljährlichen Präsidentenfest hat der Lions Club Donnersberg seinen neuen Vorsitzenden bekannt gegeben. Timo Frambach aus Kirchheimbolanden folgt für die kommenden zwölf Monate auf den in Gau-Odernheim lebenden Juristen Karsten Tiegs.

Der 47-jährige Diplomingenieur Frambach, verheiratet und Vater dreier Kinder, betonte in seiner Antrittsrede, dass gerade in unsteten Zeiten der mutige Blick nach vorne von Bedeutung sei, auch und gerade für einen Serviceclub. Daher stelle er sein persönliches Präsidentenjahr unter das Motto „Die Zukunft gestalten“. So möchte Frambach zum Beispiel an Veranstaltungen wie dem Weihnachtskonzert des Landespolizeiorchesters und dem Wingertshäuschen-Wandern Anfang September über Alzey-Weinheim festhalten. Nach zwei Jahren Pandemie ist das jetzt wieder möglich.

Nach einer Satzungsänderung im abgelaufenen Lionsjahr hat der Lions Club Donnersberg mit Sina Schwerdt aus Alzey erstmals eine Frau in den Club aufgenommen. Weitere sollen folgen.