Am Mittwochmorgen ereignete sich kurz vor 9.30 Uhr ein Unfall in der Binger Straße. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, war ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Pkw dorfauswärts Richtung Alzey unterwegs. In einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und stieß deshalb mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.