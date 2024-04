Der Pharma-Riese, der 2027 in Alzey seinen neuen Produktionsstandort eröffnen wird, ist in aller Munde. Auch im angrenzenden Donnersbergkreis. Schließlich erhofft man sich auch hier erhebliche Chancen durch die Ansiedlung des US-Konzerns. Landrat Rainer Guth weiß aber auch um die Hausaufgaben, die noch zu erledigen sind. Etwas Vorarbeit hat man zwar geleistet, muss nun in Sachen Gewerbeflächen aber noch ordentlich nachlegen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier