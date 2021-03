Richtig viel Kraft in den Armen ist nicht nur für Thaiboxer wichtig. Ihnen reicht der normale Liegestütz nicht aus. Die Übung lässt sich für verschiedene Trainingsniveaus anpassen, auch ältere Menschen finden so eine geeignete Variante.

Die Thaiboxer trainieren mit Ringliegestützen (Bild) ihre Kraft, um aus verschiedenen Schlagwinkeln das Optimum zu erreichen. Zu Hause kann diese Variante an einem Tisch, einer Sitzbank oder an der Couch durchgeführt werden. Dabei ist es möglich, den Kopf höher (siehe Bild) oder niedriger als die Beine zu halten. Letzteres ist die schwerste Form der Übung. Weitere Varianten sind das Üben auf beweglichem Untergrund (Medizinball/ Fußball). Dabei steht ein Bein auf dem Ball, das freie Bein wird nach oben abgespreizt. Das verbessert den Gleichgewichtssinn, die Muskelzusammenarbeit und die Konzentration auf die Bewegungsmotorik. Die schwierigste Variante ist es, diese Übung umgekehrt auszuführen. Dann muss sich der Übende mit den Armen vom Medizinball abdrücken. Diese Varianten sind etwas für Fortgeschrittene, doch es geht auch einfacher: Aufbauvarianten sind Wandliegestütze mit weiter Armposition oder eng zusammenliegenden Armen (Bild). Das Trainingsziel für an Leistung orientierte Sportler ist es, viele und explosive Wiederholungen zu schaffen. Breitensportler sollten dosierte Wochenziele anstreben.

Die Serie

Marc Wagner ist Bewegungsmanager in der Landesinitiative „Land in Bewegung“ für den Donnersbergkreis. Außerdem ist er Vorsitzender der Vikings Muay Thai Marnheim. Sein Ziel ist es, die Menschen wieder zu mehr körperlicher Aktivität im Alltag anzuregen. Unter seiner Anleitung zeigt Eva Müller, Gemeindeschwester plus, verschiedne Übungen für Menschen jeden Alters. Vereine im Donnersbergkreis, die sich als Partner an der Initiative „Land in Bewegung“ beteiligen und aktiv werden möchten, können sich per E-Mail bei Wagner, m.wagner@lsb-rlp.de, melden.