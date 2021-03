Mit Burpees trainiert Marc Wagner Grundkondition und Beweglichkeit. Mit eingebauten Liegestützen wird sie noch effektiver. Dabei geht es aus dem Stand in eine tiefe Kniebeugeposition als Grundlage für den Strecksprung am Boden. Die Übung kann auf den geballten Fäusten oder auf den Handflächen ausgeführt werden. Nach dem Strecksprung in Bodentiefe folgen vier Liegestütze. Diese sollen nach Möglichkeit sehr tief ausgeführt werden, das heißt, die Brust berührt kurz den Boden bevor es zurück in die Streckung geht (Foto). Nach den Liegestützen wird in die tiefe Kniebeuge zurückgesprungen. Dann erfolgt der Strecksprung in die Höhe, bei dem auch die Arme nach oben gestreckt werden sollen. Die erweiterten Burpees können auch auf einer weicheren Unterlage, wie einem Teppich, ausgeführt werden. So ist eine Steigerung nach und nach möglich. Wie bei den normalen Burpees sollte auch hier zwischen jedem Vorgang eine Rechenaufgabe gelöst werden, um die mentale Stärke zu schulen. Das Ziel der Übung sind viele Wiederholungen, der Fokus liegt auf der Ausdauer. Wenn die Übung zu schwer ist, gerade auch für ältere Menschen: Statt einer tiefen Kniebeuge nur eine leichte Variante machen und danach die Liegestütze im Stehen an einer Wand ausführen. Die Rechenaufgabe sollte aber trotzdem gelöst werden können.