Grundsätzlich befürwortet der Gemeinderat die Initiative von Rudi Zapp, der verbandsgemeinde- und kreisübergreifend das Radwegekonzept Alte Welt vorantreiben will. Allerdings passt noch nicht alles aus Dörrmoscheler Sicht.

Einen 25 Kilometer langen Radweg von Reipoltskirchen im Kreis Kusel bis nach Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) hat Alte-Welt-Mitinitiator Rudi Zapp im Sinn. Der Weg würde zu einem großen Teil durch den Donnersbergkreis laufen, und grundsätzlich begrüßen die beteiligten Gemeinden das Vorhaben – mehrfach waren aber bereits die Kosten als Problem ausgemacht worden.

Und so sieht die Ortsgemeinde den vorhandenen, asphaltierten Feldweg als völlig ausreichend an für das Projekt. Obwohl nicht unbedingt finanzschwach, ist auch Dörrmoschel unglücklich mit dem möglichen Eigenanteil – denn die Siedlungsentwicklung hat nach Meinung des Rates Priorität. Zumal die Fortsetzung des Weges Sache der Stadt Rockenhausen respektive des Stadtteils Dörnbach ist und von dort bereits signalisiert worden war, kein Interesse zu haben. Der Radweg würde dann über die bestehende Schotterpiste fortgesetzt, was wohl kaum im Interesse der Protagonisten sei.

Interessenten für Bauplätze

Jene Siedlungsentwicklung, die der Rat lieber vorantreiben möchte, bedeutet: Zwischen Bürgerhaus und ehemaligem Fernmeldegebäude sollen Bauplätze entstehen, um junge Familien im Dorf zu halten und vielleicht sogar von auswärts anzulocken. Für eine Machbarkeitsstudie lagen Offerten zweier Ingenieurbüros vor, die sich im Finanzvolumen erheblich unterschieden. Den Zuschlag erhielt schließlich das Ingenieurbüro igr aus Rockenhausen. Es gebe bereits zwei Interessenten, die in Dörrmoschel bauen möchten.

Weiteres Thema im Rat

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B werden im kommenden Jahr auf 420 und ab 2023 auf 500 Prozentpunkte angehoben.