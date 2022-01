Die Ortsgemeinde Albisheim wird sich am Donnerstag, 27. Januar, wieder an der bundesweiten Aktion #LichterGegenDunkelheit beteiligen. Von 18 bis 20 Uhr wird die Gedenktafel zur Erinnerung an die jüdischen Opfer von Albisheim, die während der Zeit des Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden, hell erleuchtet. Die Aktion wird der Stiftung Topographie des Terrors gemeldet und auf der Webseite www.lichter-gegen-dunkelheit.de mit einem Foto angezeigt, berichtet Ortsbürgermeister Ronald Zelt. Dadurch findet eine Vernetzung mit allen anderen Gedenkstätten statt.

Mit der Aktion #LichterGegenDunkelheit, organisiert von der Stiftung Topographie des Terrors, möchten Gedenkstätten und erinnerungskulturelle Einrichtungen einen Beitrag zu einem differenzierten Bild der nationalsozialistischen Verfolgung schaffen. Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit sei nach wie vor von großer Bedeutung für die Gegenwart. Beispiele hierfür seien Verschwörungstheorien mit Bezug auf die NS-Zeit, antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche und antidemokratische Äußerungen und Taten, bei denen Bezüge zur Geschichte hergestellt werden. Umso wichtiger sei es, dass die Gedenkstätten besser sichtbar werden und ihre Aufklärung über die NS-Verbrechen bekanntmachen. Die Aktion findet jährlich am 27. Januar statt, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.