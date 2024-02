Eine stolze Summe hat „Die bunte Oase“, die auf Spenden angewiesene Kinder- und Jugendtrauergruppe, nach den Lichterfahrten aus der Weihnachtszeit erhalten.

Auf vielen Straßen im Donnersbergkreis konnten Schaulustige im Dezember bunt leuchtende Traktoren beobachten: Die Lichterfahrten erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Für die Initiatoren Sandra Franzreb, Christopher Heinisch, Henrik Schönberger und Melanie Franzreb war klar, dass der Spendenerlös, der bei der Aktion zusammengekommen ist, in diesem Jahr an die Kinder- und Jugendtrauergruppe „Die Bunte Oase“ in Rockenhausen gehen soll.

Im Februar durften sich Gruppenleiterin Tanja Keller und ihr Team nun über einen Scheck in Höhe von 1888,88 Euro freuen, der von Sandra Franzreb und Christopher Heinisch überbracht wurde. „Die Bunte Oase“ ist eine Trauergruppe für Kinder und Jugendliche, die sich einmal pro Monat trifft: immer am ersten Samstag des Monats in Rockenhausen. Die kostenfreie Teilnahme wird durch Spenden und Sponsoren ermöglicht. Informationen dazu gibt es bei Tanja Keller unter der Telefonnummer 06361 929017 und im Internet unter die-bunte-oase.de.