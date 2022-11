Zwei Leuchten haben bislang unbekannte Diebe von einer Baustellenabsicherung in der Bolandener Spießstraße entwendet. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen vergangenen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.