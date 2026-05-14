Nur rund 700 Meter lang war die Lücke auf einem Radweg zwischen zwei Nordpfälzer Gemeinden. Bis sie endlich geschlossen werden konnte, war jedoch ein echter Kraftakt nötig.

Mit der offiziellen Einweihung des Radwegs zwischen Dreisen und Standenbühl ist am Mittwoch ein Projekt abgeschlossen worden, das die Kommunalpolitik in der Verbandsgemeinde Göllheim jahrelang beschäftigt hat. Was nach außen lediglich nach einem kurzen Lückenschluss aussieht, war in Wahrheit ein zäher Weg durch Zuständigkeiten, Förderanträge und viel Bürokratie.

In Abwesenheit von VG-Bürgermeister Steffen Antweiler, der wegen eines Todesfalls kurzfristig in die polnische Partnergemeinde der VG reisen musste, nahmen die VG-Beigeordnete Kathrin Molter, zugleich Ortsbürgermeisterin von Dreisen, und ihr Standenbühler Amtskollege Georg Pohlmann die Einweihung vor. Unter den Gästen waren Vertreter des Landesbetriebs Mobilität, der Kreisverwaltung und der VG, Mitglieder der Ortsgemeinderäte und des VG-Rats, Michael Brand vom Ingenieurbüro, die Landtagsabgeordneten Jaqueline Rauschkolb und Lisett Stuppy sowie Landrat Rainer Guth.

Aus Sicht der Kommunen längst überfällig

Molter machte deutlich, warum der Lückenschluss aus Sicht der Kommunen längst überfällig war. Die L401 sei wegen des hohen Verkehrsaufkommens für Radfahrer gefährlich. Der neue Weg bringe deshalb vor allem eines: mehr Sicherheit. Das gelte umso mehr, weil das Fahrrad im Alltag wie im Tourismus immer wichtiger werde. „Gute Wege verbinden Orte, aber auch die Menschen“, sagte Molter. Radwege stünden für Lebensqualität und Zukunft.

Dass diese Verbindung überhaupt noch gefehlt habe, sei seit Jahren schwer zu vermitteln gewesen, betonte Molter. Der Wunsch nach einem Radweg zwischen Dreisen und Standenbühl begleitet die beteiligten Kommunen schon seit rund einem Jahrzehnt, und auch bei der VG und beim Kreis war er ein dringendes Anliegen – vor allem mit Blick auf das Donnersberger Radwegenetz. Denn der Abschnitt ist das fehlende Bindeglied zur weiteren Anbindung in Richtung Winnweiler.

Beim LBM fehlten die Kapazitäten

Warum die Sache trotzdem so lange dauerte, lag nicht an mangelndem Interesse vor Ort. Das Problem war vielmehr die Zuständigkeit. Weil der betroffene Wirtschaftsweg entlang der L401 verläuft, wäre für den Ausbau eigentlich das Land Rheinland-Pfalz in Gestalt des Landesbetriebs Mobilität zuständig gewesen. Dort fehlten aber lange Zeit die Kapazitäten, um das Projekt anzugehen. Erst als sich Land und VG auf eine Ausnahmelösung verständigten, kam Bewegung in die Sache: Die VG durfte das Vorhaben selbst vorantreiben. Formale Straßenbaulastträger sind zwar die Ortsgemeinden Dreisen und Standenbühl, jeweils auf ihrer Gemarkung, tatsächlich übernahm aber die VG die Koordination – von der Planung über den Förderantrag bis zur Vergabe der Arbeiten. Das war auch deshalb sinnvoll, weil andernfalls jede Gemeinde eigene Anträge hätte stellen und ihren Teil der Maßnahme selbst organisieren müssen.

Finanziert wurde der Radweg über das Bundesförderprogramm „Stadt und Land“. Aus diesem Topf werden 90 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen. Von den Gesamtkosten von rund einer halben Million Euro bleibt damit nur ein deutlich kleinerer Teil bei den Kommunen hängen. Der Weg war trotzdem kein Selbstläufer. In der Planungsphase ging es unter anderem um notwendige Flächen, hinzu kamen bauliche Herausforderungen wie eine Gewässerquerung und die Querung einer naturschutzrechtlichen Ausgleichsfläche vor Standenbühl.

Weitere Lückenschlüsse lassen auf sich warten

Molter nutzte die Einweihung dann auch, um nicht nur den Abschluss dieses Projekts zu feiern, sondern zugleich den Finger in eine alte Wunde zu legen. Umso bedauerlicher sei es, dass andere Lückenschlüsse in der VG – etwa zwischen Lochmühle und Marnheim sowie bei Rüssingen – vom Land weiter abgelehnt würden. Das sei den Menschen kaum noch zu erklären. Die Kommunen wollten diese Wege, sagte Molter, und man müsse ihrem Urteil auch vertrauen. „Projekte dürfen nicht an der Bürokratie scheitern, der ländliche Raum darf nicht abgehängt werden“, betonte sie.

Auch Georg Pohlmann verwies auf den praktischen Nutzen des neuen Abschnitts. Es handle sich um einen kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg, sagte der Standenbühler Ortsbürgermeister. Deshalb appellierte er an Radfahrer, Landwirte und Fußgänger, aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Landrat Rainer Guth ordnete das Projekt in einen größeren Zusammenhang ein. Die Erschließung von Radwegen über bestehende Wirtschaftswege statt über aufwendige Neubauten entlang von Straßen, wie sie früher üblich gewesen seien, nannte er einen „Gamechanger“. So lasse sich manches deutlich schneller umsetzen als bei klassischen Lösungen, die nicht selten Jahrzehnte bräuchten. Er hoffe deshalb, dass das Beispiel Schule mache. Der Kreis habe jedenfalls grundsätzlich die Möglichkeit, solche Vorhaben zu unterstützen: „Das Geld ist im Kreishaushalt vorhanden.“