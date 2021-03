Für die letzten drei in privater Hand befindlichen Bauplätze im Neubaugebiet „Im Wässerling“ ist reges Interesse da, ein Interessent steht auch schon für den Ankauf parat, so Ortsbürgermeister Willi Schattauer in der Gemeinderatssitzung. In Absprache mit der auswärtigen Eigentümerin passte der Rat den jahrzehntealten Bebauungsplan an die derzeitigen Bauvorschriften an. Möglich gemacht wird auch ein Dachgeschossausbau bei den Baugrundstücken. Ob es eine Erweiterung des Neubaugebietes wegen anhaltender Nachfrage nach Grundstücken gibt, damit soll sich der Gemeinderat unter dem neuen Ortsbürgermeister Christoph Küsters beschäftigen, so der Wunsch seines scheidenden und langjährigen Vorgängers. moh