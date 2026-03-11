Donnersbergkreis Lesung zum Weltfrauentag: „Die Zeitenbummlerin“ bewegt das Publikum

Claudia Brendler hat in der Stadtbücherei Rockenhausen aus ihrem Buch »Die Zeitenbummlerin« gelesen und dazu auf der Gitarre gespielt. Ihr Humor traf den Geschmack der rund 40 Besucherinnen – und des einen Besuchers.

Auch ein Mann verfolgte zusammen mit rund 40 Besucherinnen am Dienstagabend die von der Stadt Rockenhausen organisierte Lesung zum Internationalen Frauentag in der gut gefüllten Stadtbücherei. Die Autorin, Musikerin und Komikerin Claudia Brendler stellte ihr Buch „Die Zeitenbummlerin“ vor, das von den abenteuerlichen Geschichten einer Frau mittleren Alters auf einer Radtour handelt. Brendler begleitete sich selbst auf ihrer Gitarre, beschrieb Figuren und die jeweilige Umgebung ebenso wie musikalische Stile und Akkorde. Das Publikum lauschte in lockerer Atmosphäre aufmerksam den bewegenden Momenten und lachte herzlich über den Humor der Autorin.

