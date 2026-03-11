Auch ein Mann verfolgte zusammen mit rund 40 Besucherinnen am Dienstagabend die von der Stadt Rockenhausen organisierte Lesung zum Internationalen Frauentag in der gut gefüllten Stadtbücherei. Die Autorin, Musikerin und Komikerin Claudia Brendler stellte ihr Buch „Die Zeitenbummlerin“ vor, das von den abenteuerlichen Geschichten einer Frau mittleren Alters auf einer Radtour handelt. Brendler begleitete sich selbst auf ihrer Gitarre, beschrieb Figuren und die jeweilige Umgebung ebenso wie musikalische Stile und Akkorde. Das Publikum lauschte in lockerer Atmosphäre aufmerksam den bewegenden Momenten und lachte herzlich über den Humor der Autorin.