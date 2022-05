Am kommenden Mittwoch, 8. Juni, gibt es um 18 Uhr in der Bücherei der Gemeinde Alsenz eine Lesung von Reinhard Bullmann. Der Mediziner liest aus seinem Buch „Zwerg Hein und sein Wald“. Es handelt sich um eine Lesung für Erwachsene, teilt die Gemeinde Alsenz mit. In Bullmanns Versen macht ein Zwerg auf die Schönheiten des Waldes aufmerksam.

Der 1959 geborene Kinderarzt Reinhard Bullmann , der am Diakonie-Krankenhaus in Bad Kreuznach als Oberarzt arbeitet, schreibt schon seit seiner Studienzeit Gedichte – mit Hintersinn und Humor, wie sein Verlag unterstreicht. Außerdem sei es ihm wichtig, bestimmte Stimmungen und Momente einzufangen.

Literarisches Debüt

Das Buch „Zwerg Hein und sein Wald“ mit Zeichnungen von Vanessa Franke ist sein literarisches Debüt und 2020 im Noel-Verlag erschienen. Die Gedichte haben Titel wie „Zwerg Hein und das Reisen“, „Zwerg Hein und die Beeren“ oder „Zwerg Heins Flucht“. Seither hat er ein weiteres Buch veröffentlicht, in dem es um das große Thema Liebe geht: „Von heiter bis trübe - dazwischen viel Liebe“ lautet der Titel.