Autorin und Schauspielerin Madeleine Giese und Pfalztheater-Ensemblemitglied Rainer Furch haben sich schon einmal als „Kaléko-Süchtige“ beschrieben. Am Freitag stellten sie die jüdische Dichterin unter musikalischer Begleitung in der Stadthalle Kirchheimbolanden vor.

Ihr wird Charme, Humor und erotische Strahlkraft zugeschrieben. Ihre Gedichte sind ironisch, zärtlich und großstädtisch: Mascha Kaléko kam am 7. Juni 1907 als Golda Malka Aufen im heutigen Chrzanów – am Rande der ehemaligen Donaumonarchie Österreich-Ungarn – zur Welt. Sie war die Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter. Und sie war Jüdin.

Schon in ihrer Kindheit, als der Erste Weltkrieg ausbrach, machte sie die Erfahrung einer Flucht. Die Familie übersiedelte zunächst nach Frankfurt, wo Mascha die Volksschule besuchte, später nach Marburg. Dass die Tochter sich heimatlos fühlte, liegt nahe. Dieses Gefühl kommt auch in Kalékos Dichtung zum Ausdruck. „Zur Heimat erkor ich mir die Liebe“, schrieb sie etwa. 1918, im Jahr des Kriegsendes, zog die Familie nach Berlin. Dort zeigte Golda Malka Aufen Interesse am Studieren, ihr Vater sprach sich jedoch dagegen aus. Sie begann im Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands eine Bürolehre und bildete sich in Abendkursen weiter.

Berliner Künstlercafé

Im Romanischen Café in Berlin trafen sich in dieser Zeit Künstler und Intellektuelle; darunter namhafte Schriftsteller wie Erich Kästner, Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz. Hier heiratete sie 1928 den Hebräischlehrer Saul Aaron Kaléko und baute Kontakt zu einigen Berühmtheiten auf. Zunächst erschienen ihre Gedichte in Zeitungen und Magazinen. 1933 kam ihr erstes Buch heraus: „Das lyrische Stenogrammheft“.

„Ihr Ton ist unverwechselbar und macht süchtig“, befinden Madeleine Giese und Rainer Furch. Aus Briefen, Tagebuchnotizen, Erzählungen und Gedichten haben sie ein Porträt Kalékos entwickelt, benannt nach einem Zitat: „Wie Windeswehen in gemalten Bäumen“ und begleitet vom Duo ICstrings, bestehend aus den Pfalztheater-Musikern Caroline Busser (Cello) und Ivan Knezevic (Violine). Fast zwei Stunden lang lesen Giese und Furch weise, leise, witzige („Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es nicht“) und tröstliche Zeilen Kalékos, stimmig begleitet und angetrieben vom befreundeten Musikerpaar.

Windeswehen in gemalten Bäumen

Das Gedicht aus dem der Lesungstitel stammt, endet im Übrigen wie folgt: „Wo sich berühren Raum und Zeit /Am Kreuzpunkt der Unendlichkeit/ Wie Windeswehen in gemalten Bäumen/ Umrauscht uns diese Welt, die wir nur träumen.“