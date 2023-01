Eine Autorenlesung für Erwachsene gibt es am Montag, 23. Januar, in der Gemeindebücherei Alsenz. Zu Gast ist die Autorin Tanja Wenz, die auch Bücher für Jüngere schreibt. Tanja Wenz ist freiberufliche Autorin und lebt im Nahetal bei Bad Kreuznach. 2014 erschien im Geest-Verlag ihr erstes Kinderbuch „Fips und der kleine Marder Herdubär oder Geschichten aus dem Wald“. Seitdem schreibt sie mit viel Herzblut, wie es selbst ausdrückt, an weiteren Kinder- und Jugendbüchern sowie Büchern für Erwachsene. Wenz begann bereits mit zehn Jahren, Tagebuch und erste Kurzgeschichten zu schreiben. Seit dieser Zeit wollte sie Schriftstellerin werden.

Wenz schreibt für die Kinderzeitschriften „Kläx“ und „Benni“ und leitet auch Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche. Für ihre Kurzgeschichten erhielt sie bereits mehrere Preise. Bei der Lesung in Alsenz stellt sie Ausschnitte aus ihren zuletzt erschienenen Büchern vor.

Frauen und Männer des Glaubens

In „Mit Wind unter den Flügeln: Von Frauen des Glaubens, die die Kirche bewegten“; erschienen bei der Neukircher Verlagsgemeinschaft, geht es um 16 mutige Frauen des Glaubens, die Geschichte schrieben. Darunter sind Radegundis, Birgitta von Schweden oder Rosa von Lima, aber auch Hildegard von Bingen oder Johanna von Orléans. Im Pendant „Mit Kraft, Mut und Besonnenheit: Von Männern des Glaubens, die die Kirche bewegten“ schreibt Tanja Wenz unter anderem über Franz von Assisi, Martin Luther, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, Bischof von Galen, Papst Johannes XXIII, Maximilian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer oder Nelson Mandela.

Die Lesung findet am Montag, 23. Januar, um 18.30 Uhr in der Gemeindebücherei in Alsenz statt. Es gibt Getränke und Snacks, der Eintritt beträgt drei Euro.