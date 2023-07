Im Roman „Tillmann und Theres“ verbringt der Vater des Protagonisten Tillmann seine letzten Tage in der Seniorenresidenz Schloss Kirchheimbolanden. Am Sonntag, 16. Juli um 15 Uhr kommt der Autor des Romans, Hans-Walter Voigt, zu einer Lesung in den Schlossgarten nach Kirchheimbolanden.

Der Autor liest aus „Tillmann und Theres“ und der Fortsetzung „Theres. Roman von der Begrenztheit des Lebens“. Im ersten Buch geht es um den frisch pensionierten Lehrer Tillmann Lenz, der online über ein Poesieforum die Studentin Theres Winterfeld kennenlernt. Tillmann lebt auf einer Parkinsel in Ludwigshafen, Theres kommt aus Wiesbaden. Während Tillmann und Theres über Monate schreiben, ohne sich zu sehen, entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden Protagonisten. Der Vater von Tillmann lebt in der Seniorenresidenz Schloss Kirchheimbolanden. Auch er spielt eine Rolle im Roman, denn Tillmanns Vater nimmt ein Geheimnis mit ins Grab, das sich erst am Ende des Folgeromans „Theres. Roman von der Begrenztheit des Lebens“ klärt.

Im zweiten Roman hat Tillmann einen Verkehrsunfall. Er erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und die Reha, die folgt, trennen Theres und Tillmann. Theres muss das Warten aushalten und muss sich in Voigts Roman die Fragen stellen: wird sie Tillmann wiedersehen und wird er sie überhaupt erkennen?

Der Roman „Tillmann und Theres“ ist Hans-Walter Voigts Debütroman. Davor veröffentlichte er bereits zwei Gesichtsbände. Er ist Preisträger bei mehreren Lyrikwettbewerben und hält jährlich mehrere Lesungen, auch mit Autoren des Mannheimer Literarischen Vereins „Räuber 77“. Im Moment arbeitete Hans-Walter Voigt, an einem neuen Roman mit dem Titel „Armin. Der lange Abschied“. Der Roman sei bereits fast abgeschlossen. Bei seiner Lesung in Kirchheimbolanden wird er aus den beiden Romanen lesen, die die Geschichte von Tillmann und Theres erzählt. Musikalisch wird er dabei von Claus Hoffmann auf der Gitarre begleitet.