Am 12. April werden Britta und Chako Habekost in der Stadthalle Kirchheimbolanden zu Gast sein und aus ihrer Buchreihe „Elwenfels“ lesen.

Elwenfels, das ist der imaginäre, mystisch-schräge Sehnsuchtsort tief versteckt im Pfälzerwald, den Britta Habekost zusammen mit ihrem Mann, dem pfälzischen Mundart-Kabarettisten Christian „Chako“ Habekost, vor nunmehr acht Jahren ins Leben gerufen hat. Das kleine Dorf zwischen finsterem Wald und lichtem Rebenmeer ist Schauplatz aller denkbaren Culture-Clashs des 21. Jahrhunderts, während im Untergrund uralte Gewölbe magischen Wein und so manches Geheimnis der Vergangenheit bewahren. Britta und Christian Habekost haben mit Elwenfels eine satirisch-liebevolle Ode an ihre Heimat geschaffen, in der letztendlich nur das Eine zählt: Das Leben zu feiern, egal was geschieht, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf ihren Lesungen verkörpern die Autoren das Personal von Elwenfels in einem Live-Hörspiel, zu erleben in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden am Freitag, 12. April. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Tickets

Tickets sind bei allen bekannten Rerservix-VVK-Stellen, bei Officestar Enders, dem Büro der Stadthalle an der Orangerie sowie im Netz unter www.reservix.de erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Tickets 14, ermäßigt zwölf Euro; an der Abendkasse 18, ermäßigt 16 Euro.