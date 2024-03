Eske Hicken ist Radio- und Fernsehreporterin. 2017 nahm sie sich eine Auszeit und engagierte sich bei einer Hilfsorganisation, die sich im amerikanischen Portland für Obdachlose einsetzt. Ihre Erlebnisse hat sie inzwischen in einem Roman verarbeitet: „Homeless“.

Über ihre Motivation sagt Hicken: „Auf der Seite der Armen und Unterdrückten zu sein, war immer klar. Es war allerdings nicht klar, dass die Armen und Unterdrückten irgendwann vor der eigenen Haustür auftauchen würden.“ In ihrem Buch geht es genau darum: vier Menschen, eine Stadt, zwei Welten.

Helen und Richard können sich veganen Truthahn und Achtsamkeitskurse leisten, während sich Katie und John dem Überlebenskampf auf der Straße stellen müssen. Sie alle leben in Portland, einem Zentrum der Alternativ- und Hipsterkultur in den USA, wo zugleich tausende Menschen obdachlos sind. Als eine rechte Bürgerinitiative auftaucht, die gegen Obdachlose hetzt, und schließlich sogar Zelte angezündet werden, geraten die vier in einen Strudel gewaltsamer Ereignisse, der sie an die Grenzen des Aushaltbaren treibt.

Termin

Eske Hicken liest am Freitag, 15. März, 19 Uhr, in der Bücherhütte (Rognacallee 10). Ticketreservierung unter Telefon 06361 21300 oder per E-Mail an mail@buecherhuette.de .