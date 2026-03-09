Wer kann im Donnersbergkreis am besten vorlesen? Zehn Schüler aus dem Kreisgebiet traten am Samstag beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs gegeneinander an.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels findet seit 1959 statt. Jedes Jahr nehmen daran bundesweit über 7000 Schüler und Schülerinnen der sechsten Klassenstufe teil. Auf die Schulentscheide im vergangenen Herbst folgte jetzt in der Karl-Ritter-Schule in Kirchheimbolanden der Regionalwettbewerb der zehn besten Nachwuchs-Vorleser. Der Gewinner darf zum Bezirksentscheid. Das Bundesfinale der 16 Landessieger findet im Juni statt.

Vor einer dreiköpfigen Jury galt es für die acht Mädchen und zwei Jungen, einen eigenen Text möglichst flüssig und fehlerfrei vorzulesen. Dafür hatten sie jeweils drei Minuten Zeit. Im zweiten Teil der Prüfung musste dann noch eine Schippe draufgelegt und ein unbekannter Text gelesen werden.

Erlebnistag im Buchladen

Nach zwei Stunden Wettlesen war es soweit: die Entscheidung der Jury fiel auf die elfjährige Nazmiye Bieniasz aus Kirchheimbolanden. Platz zwei und drei gingen an Emelie Vogt aus Kirchheimbolanden und Laura Fabienne Weidler aus Stahlberg. Als Anerkennung erhielten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen jeweils eine Urkunde sowie zwei Bücher. Siegerin Nazmiye darf sich außerdem auf einen „Erlebnistag“ bei der Buchhandlung Manar freuen. Die Schülerin darf dann einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Buchladens werfen. Zusammen mit ihrer Vorgängerin Anissa Kahla hatte Buchhändlerin Eva Martinowsky den Regionalentscheid organisiert.

Nazmiye besucht das Nordpfalzgymnasium, Lesen sei ihr großes Hobby: „Das mache ich auch jeden Abend“, erzählt sie begeistert. Für den Wettbewerb hatte sie eine Passage aus ihren aktuellen Lieblingsbuch „Die drei Fragezeichen: Goldrausch“ ausgewählt. Die Elfjährige ist Fan der erfolgreichen Buchserie und hat schon zahlreiche Abenteuer der drei Hobby-Detektive gelesen.