Zwar ist der Winter noch nicht vorbei, aber der Schnee aus der vergangenen Woche war am Montag doch recht schnell wieder weggetaut. Zum Glück haben unsere Leser einige Impressionen der schneereichen Tage festgehalten.

Auch wenn Schnee und Eis zum Autofahren nicht so angenehm waren, beschert uns das Winterwetter doch immer wieder viele schöne Anblicke in der Natur. Von mysteriösen Nebelschwaden und raureifbedeckten Feldern, die Evi Enders fotografiert hat. Über herrliche Winterlandschaften, die beispielsweise von Brigitte Mannert aus Bayerfeld an die Donnersberger Rundschau eingeschickt wurden.

Die bunten Blätter leuchten auf der Schneedecke gleich noch viel mehr. Foto: Gerhard Jendryschik Diese Winterimpression hat Evi Enders kurz vor Weihnachten aufgenommen. Foto: Evi Enders Auch in Bayerfeld zeigt die Sonne einen herrlichen Blick auf die Winterlandschaft. Foto: Brigitte Mannert Die Felder haben weiße Schneekleider getragen – ein schöner Kontrast zum Donnersberg im Hintergrund. Foto: Dell Der weiße Wintermantel bildet einen schönen Gegensatz zu den rötlich, bräunlichen Ästen. Foto: loc Foto 1 von 5

Bis hin zu künstlerischen Motiven von Gerhard Jendryschik aus Münchweiler. Dazu schreibt er: „Bei einer Wanderung in der Nähe von Falkenstein konnte ich auf den Waldwegen viele farbenprächtige Motive auf der dünnen Schneedecke mit den herabgefallenen Blättern unterschiedlicher Baumarten ausmachen.“ Diese Woche ist nun erstmal wieder graues Schmuddelwetter angesagt. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Schnee und damit die schöne Seite des Winters in den nächsten Wochen noch einmal zurück. Die Kinder freut’s bestimmt.