Da blüht uns doch was! Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite und wir suchen Ihre Kreationen und laden Sie ein, an unserer Frühlingsaktion teilzunehmen.

Die ersten Frühblüher haben schon ihr Blütenkleid an, die Sonne zeigt sich länger als noch vor einigen Wochen, und auch die Menschen erwachen wieder zu neuem Leben – alles steht derzeit im Zeichen des Frühlings. Kein Wunder also, dass sich viele die bunten Farben der Natur und damit etwas Wärme vor und ins Haus bringen wollen. Derzeit wird vielerorts geschmückt, dekoriert und manchmal auch gebastelt, was das Zeug hält, um in die heimischen vier Wände etwas frischen Wind zu bringen.

Auch wir in der Redaktion sind neugierig, welche kreativen Einfälle unsere Leserinnen und Leser haben. Deswegen suchen wir die schönste, einfallsreichste oder auch kurioseste Frühlingsdeko im Kreis. Senden Sie uns doch gerne ein Foto (oder auch mehrere) bis Freitag, 17. April, per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.

Erlaubt ist im Prinzip alles – ganz egal, ob die Deko gekauft und schön arrangiert oder selbst gebastelt, gehäkelt, gestrickt, oder gemalt ist. Wichtig ist aber, dass das Foto gut aufgelöst ist. Mindestens 1 MB sollte das Foto groß sein. Bitte geben Sie in der E-Mail außer dem Foto auch Ihren Namen, das Alter und den Wohnort an.

Erzählen Sie uns in wenigen Sätzen, was auf dem Foto zu sehen ist. Wir wollen dann die schönsten Bilder gerne in den darauffolgenden Tagen nach Einsendeschluss in der Printausgabe und online veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen.