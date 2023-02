In gut zwei Wochen wird in der Verbandsgemeinde Göllheim ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. In der nächsten Woche werden wir den beiden Kandidaten Steffen Antweiler und Simone Rühl-Pfeiffer in einem Doppel-Interview auf den Zahn fühlen. Dort sollen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Wort kommen: Welche Frage wollten Sie den Kandidaten schon immer mal stellen? Welche Themen in der VG Göllheim, die in dem Interview unbedingt angesprochen werden sollten? Welche Fragen sind Ihnen in den vergangenen Wochen in den Sinn gekommen, die sich im Wahlkampf der beiden Kandidaten noch nicht geklärt haben? Die Fragen, die unsere Leser am brennendsten interessieren, geben wir gerne an die beiden Kandidaten weiter.

Ihre Fragen und Anregungen können Sie uns per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de bis Dienstag, 28. Februar, 15 Uhr, schicken. Alternativ steht Ihnen dazu auch unser Facebook-Kanal www.facebook.com/rheinpfalzdonnersberg zu Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.