Der Leseclub „Leselux“ des Vereins Donnersberger Integrationsinitiative lädt Kinder bis zwölf Jahre für kommenden Mittwoch ab 10 Uhr zum Kreativ-Workshop ins Haus der Familie, Bezirksamtsstraße 1, in Rockenhausen ein. Das Thema lautet „Wasser“. Am Freitag ab 10 Uhr findet der zweite Teil des Workshops mit der gestalterischen Umsetzung des Themas unter Anleitung der pensionierten Lehrerin Ilse Braun statt. Die Exponate der kleinen Künstler werden am 1. August im Stadthaus präsentiert. Anmeldungen für den Workshop bei Susan Handt, Telefon 06361 6494510.