Einen Leitungswechsel im Evangelischen Kinder- und Jugendheim Alsenz meldet die Evangelische Heimstiftung Pfalz: Jutta Mentzen, die über 30 Jahre die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung geleitet hat, ist demnach in den Ruhestand eingetreten. Ihre Nachfolgerin ist Tina Möller.

Die neue Leiterin der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, die in Trägerschaft der Evangelischen Heimstiftung Pfalz steht, ist bereits seit September 2018 in der Einrichtung und war dort seither als Erziehungsleiterin tätig.

„Die vielen Begegnungen mit den Menschen werde ich sicher vermissen“, so die Einschätzung von Jutta Mentzen. Gerade der direkte Kontakt, egal ob mit den Kindern und Jugendlichen und deren Familien, den Mitarbeitenden oder den Jugendämtern, sei ihr in den Jahrzehnten als Leiterin der Einrichtung immer wichtig gewesen. „Nur hinter dem Schreibtisch zu sitzen, war nie mein Ding“, betont die 63-Jährige. Dass sie als Leiterin im Alsenzer Kinder- und Jugendheim nicht nur als Ideengeberin gefragt war, sondern bei vielen Dingen selbst mitmachen und mitgestalten konnte, sei deshalb genau das Richtige für sie gewesen. „Ich war nie der große Planer, immer mehr der Macher“, charakterisiert Jutta Mentzen sich selbst. Das, so sagt sie, gelte auch im Blick auf ihren Ruhestand. „Ich habe da noch nichts konkret geplant, sondern lasse das mal auf mich zukommen.“

Dienstbeginn im Jahr 1989

Mentzens Dienstbeginn als Einrichtungsleitung 1989 fiel zusammen mit der Übernahme des Alsenzer Kinder- und Jugendheims durch die Evangelische Heimstiftung Pfalz. Für den Träger hatte Jutta Mentzen zuvor bereits neun Jahre im Heilpädagogium Schillerhain in Kirchheimbolanden gearbeitet. Ihr gelang es, das Kinder- und Jugendheim in Alsenz konzeptionell neu auszurichten und als eine Einrichtung zu etablieren, die aufgrund ihrer überschaubaren Größe und familiären Atmosphäre geeignet ist, auch jüngeren Kindern ein Zuhause auf Dauer oder Zeit zu bieten, darunter viele Geschwisterkinder.

Derzeit verfügt das Evangelische Kinder- und Jugendheim Alsenz nach weiteren Angaben der Heimstiftung über 35 Plätze für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 19 Jahren. Diese leben in der Stammeinrichtung in Alsenz oder in den beiden Außenwohngruppen in Rockenhausen und Bad Kreuznach-Planig. Eine dritte Außenwohngruppe soll in diesem Jahr in Meisenheim eröffnet werden.

Nachfolgerin: Tina Möller

„Das wird gleich einer meiner ersten Arbeitsschwerpunkte sein“, erklärt Mentzens Nachfolgerin Tina Möller. Bevor sie ihre Stelle in Alsenz antrat, arbeitete die Diplom-Pädagogin fast 15 Jahre beim Landesjugendamt, zunächst in der Zentralen Beratungsstelle für Kinderschutz, dann in der Beratungs- und Prüfbehörde, wo sie anfangs für Heimeinrichtungen für Minderjährige mit Behinderungen zuständig war. Diese Beratungs- und Genehmigungstätigkeit weitete sich jedoch schnell auf alle teil- und vollstationären Einrichtungen aus, in denen Kinder und Jugendliche auch im Rahmen der Jugendhilfe betreut werden. Zuvor war Möller außerdem bereits bei einem freien Träger von Beratungsstellen bei sexuellem Missbrauch und zwei Jahre im Allgemeinen Sozialen Dienst im Jugendamt tätig gewesen.

„Die Möglichkeit, nicht nur beratend tätig zu sein, sondern selbst gemeinsam mit den Mitarbeitenden Strukturen und Konzeptionen einer Einrichtung gestalten zu können, hat mich gereizt“, begründet Möller ihren Wechsel nach Alsenz. Hier habe sie von Anfang an die Art und Weise beeindruckt, wie alle Mitarbeitenden sich engagieren und einbringen. „Die Mitarbeitenden kennen sich untereinander und kennen die Kinder. Diesen familiären Charakter der Einrichtung möchte ich auf jeden Fall erhalten“, betont sie. Als Leitung möchte Tina Möller deshalb ihre Türen und Ohren offen halten für die Fragen und Anliegen der Kinder, aber auch die des Personals.

Neue Mitarbeiter gewinnen

Gleichzeitig weiß Möller darum, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Reihe von langjährigen Mitarbeitenden in den Ruhestand gehen wird. Die Gewinnung von neuem Personal sieht sie deshalb als eine der wesentlichen Herausforderungen. So hat sich Möller vorgenommen, die Zusammenarbeit mit den Fachschulen zu intensivieren, um jungen Menschen die stationäre Kinder- und Jugendhilfe als spannendes Aufgabenfeld näher zu bringen. „Wir waren zwar schon immer ein Ausbildungsbetrieb, müssen das aber künftig noch stärker bewerben“, sagt sie.

Schließlich, so ihre Erfahrung, sei die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe eine sinnerfüllende Aufgabe. „Am Ende des Tages kann man nach Hause gehen mit dem Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben.“