Am Montag, 16. August, beginnen Leitungsarbeiten in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden. Von der EWR und der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (wvr) werden neue Mittelspannungskabel verlegt und vorhandene Gas- und Wasserleitungen erneuert. Die betroffenen Haushalte werden von der ausführenden Firma Frambach aus Kirchheimbolanden benachrichtigt. Die Bauzeit beträgt laut Pressemitteilung der EWR etwa vier Monate. Für die Arbeiten wird die Straße halbseitig gesperrt.