14 Monate war Ursula Stüwe Leiterin der deutschen Neumayer-Station II in der Antarktis. Über ihre Erlebnisse berichtet sie am 22. Februar bei einem Vortrag in der Geburtsstadt des Geophysikers Georg von Neumayer, nach dem die Station benannt ist.

Sie habe „so etwas schon immer im Hinterkopf gehabt“, sagt Ursula Stüwe. Nach einem frustrierenden Kliniktag als Chirurgin habe sie abends das „Ärzteblatt“ gelesen, in dem das Paul-Wegener-Institut die Stelle ausgeschrieben hatte. Die Bewerbung als Stationsleiterin und -ärztin habe sie noch am selben Abend geschrieben, erinnert sich Stüwe.

Zunächst hätten umfangreiche medizinische Untersuchungen und Vorbereitungen angestanden. Im August 2000 startete dann das offizielle Projekt, zunächst mit einem Aufenthalt der gesamten Forschergruppe am Gletscher in Obergurgl in Österreich. Dazu gehörten neben der Aneignung technischer Fertigkeiten wie dem Aufbau eines Biwaks auch das Erlangen umfangreicher Informationen über die Station selbst. Jeder Teilnehmer habe in eine Gletscherspalte springen müssen, um entsprechende Rettungsmaßnahmen kennenzulernen, berichtet Ursula Stüwe. „Danach habe ich mir geschworen, dass ich jede Situation vermeide, dass mir das nochmal passiert“, fügt sie an.

Zum Glück beim Zahnarzt aufgepasst

Das Team bestand aus neun Mitgliedern – sieben Männern und zwei Frauen. Neben vier Wissenschaftlern ging die Ärztin mit einem Ingenieur, Funker, Elektroniker sowie einem Koch auf die Reise. Über Kapstadt ging es per Schiff zur damaligen auf Schelfeis gelegenen Neumayer II Station. Neumayer I und II seien mittlerweile allerdings verlassen, da diese von der Eislast nach unten zusammengedrückt worden seien, erläutert Stüwe. Neumayer III ist seit 2009 in Betrieb.

Dass sie die Leitung der Station innehatte, war der Tatsache geschuldet, dass sie als Ärztin in ihrem Fach mehr Zeit für die Bürokratie hatte, berichtet Ursula Stüwe. Ihre medizinischen Kenntnisse seien selbstverständlich auch gefragt gewesen: „Größtenteils waren dies aber kleinere Wehwehchen. Gott sei Dank ist bis auf eine ausgekugelte Schulter nichts Schlimmeres passiert. In diesem Umfeld sind die Grenzen der Medizin schnell erreicht“, sagt sie. Einmal habe sie einen Zahn ziehen müssen. „Mein heimischer Zahnarzt hatte mir das vorab gezeigt“, so Stüwe.

Höhepunkt: Weinkiste aus der Pfalz

Der viermonatigen Übergabephase, die die Gruppe zusammen mit dem Vorgängerteam auf der Station verbracht hatte, folgte der achtmonatige Forschungsaufenthalt. Gewohnt und geforscht wurde „untereisig“ in zwei jeweils 120 Meter langen Röhren. „Um ans Tageslicht zu gelangen, musste man drei Etagen hochsteigen“, erinnert sich Stüwe.

Sie habe den gesamten Aufenthalt genossen, resümiert die Medizinerin: „Es gab einen tollen fachlichen Austausch untereinander.“ Auch das Zusammenleben mit den jungen Teamkollegen habe die seinerzeit Über-Fünfzigjährige sehr geschätzt, sagt sie. Sieben Tage 24 Stunden lang zusammenzuleben, das bedürfe einer Tagesstruktur. Zum festen Ritual hätten ein wöchentliches Vier-Gänge-Menü und ein sonntäglicher Brunch gehört, berichtet Stüwe. Absoluter Höhepunkt sei die Mittsommer-Feier gewesen, bei der die jährlich an die Forschungsstation entsandte Weinkiste aus der Pfalz geöffnet worden sei, erinnert sie sich gerne.

Trotz Seekrankheit Einsatz auf Polarschiff

Ihre positive Erfahrung mit dem Stationsleben habe sie schließlich zu einem zweiten Abenteuer geführt. Unmittelbar nach ihrem Rentenbeginn im Jahr 2011 entschloss sich Stüwe zum Einsatz auf dem deutschen Polarforschungsschiff „Polarstern“. Drei Monate habe sie an Bord verbracht, um die knapp 100-köpfige Besatzung medizinisch zu betreuen, sagt Stüwe. Einen medizinischen Notfall gab es: Eine Blinddarmoperation habe sie während dieser Zeit alleine durchgeführt, erinnert sich die aus Gütersloh stammende Medizinerin. Und das alles, obwohl sie an Seekrankheit leidet.

Für die Reisen durch das Südpolarmeer ist sie sehr dankbar: „Man bekommt ein ganz wichtiges Gefühl dafür, wie groß unser Mütterchen Erde wirklich ist“, sagt sie. Ein ähnlich beeindruckendes Erlebnis sei für sie auch die Polarnacht gewesen: „Bei dieser gibt es kein Tageslicht, nur einen beginnenden Sonnenaufgang. Den erlebt man mit ganz anderen Farben, weil die Luft dort so sauber ist. Es war einfach traumhaft schön“, erinnert sie sich. Größten Respekt zollt sie auch rückblickend sämtlichen Vorgängern unter den Polarforschern. „Die waren mit einfachsten Mitteln vor Ort tätig“, sagt sie bewundernd.

Info

Vortrag Ursula Stüwe: „Wenn Georg von Neumayer das gewusst hätte …“: Museum im Stadtpalais, Kirchheimbolanden, Donnerstag, 22. Februar, 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.